Il patron Alberto Cerqua annuncia le novitÃ  della sesta edizione di Miss Europe Continental 2018

Sabato 24 novembre si accenderanno i riflettori sul palco durante lo show finale delle Olimpiadi della bellezza di Miss Europe Continental 2018, nella splendida cornice del Teatro Mediterraneo alla Mostra D’oltremare di Napoli. Si bissa. Sarà ancora il capoluogo campano ad ospitare la kermesse di respiro internazionale.

“Avere la finale del mio concorso a Napoli, per il secondo anno, mi rende orgoglioso perché Napoli è la mia città e grazie ad un impegno concreto della città di Napoli con Miss Europe Continental, ho siglato una partnership per promuovere cultura e turismo. Nel 2017 abbiamo raggiunto obiettivi elevati, grazie a un duro lavoro svolto ogni anno , passo dopo passo, in ogni nazione , attraverso i casting, le selezioni , le finali regionali e nazionali in cui si evince tutta la dedizione, l’impegno ma soprattutto la passione che accomuna tutte le persone che si affiancano a me nel mio progetto a cui ho dedicato la mia carriera professionale>> sottolinea il patron del concorso. L’appuntamento è fissato, la Finale sarà a Napoli e la macchina di Miss Europe Continental lavora alacremente ogni giorno.

In tutte le regioni Italiane e in tutte le nazioni Europee, si stanno effettuando numerosi casting e un ottimo risultato quest’anno lo sta avendo la Sicilia, grazie alla professionalità e la serietà del nostro direttore Gaetano Quagliata che si conferma anno dopo anno un’importante punto di riferimento per tutte le Miss Siciliane, le istituzioni e gli Sponsor che lo accompagnano nel tour delle olimpiadi della bellezza.

Una volta ufficializzata la data della sesta edizione di Miss Europe Continental 2018, che si prospetta di essere l’edizione più scintillante mai vista del concorso, non ci resta che scoprire le grandi novità e le tantissime sorprese su chi saranno i conduttori, i giurati e i numerosi ospiti presenti all’evento più atteso dell’anno per un red carpet delle grandi occasioni.

Ultima modifica: 7 giugno 2018