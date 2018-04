Partinicaudace in Eccellenza, Libertas Racalmuto salva: i primi verdetti in Promozione

Il Partinicaudace pareggia a Salemi contro la seconda in classifica e con 90 minuti di anticipo può dare il via ai festeggiamenti in Eccellenza, una promozione certamente meritata per la formazione della presidentessa Radicelli.

Il Salemi, adesso, dovrà guardarsi le spalle, il Castellammare ’94 vince la stracittadina contro il Città e potrebbe ancora scippare il secondo posto al Salemi. Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per il piazzamento al secondo posto.

La Libertas Racalmuto battendo per 4-2 l’Atletico Ribera raggiunge la matematica salvezza.

Il Serradifalco vince lo scontro da brividi con il Ravanusa e spera in una salvezza diretta, ai saraceni, invece, potrebbe anche non bastare una successo con la Libertas.

Rischia pure il Casteltermini, il 3-3 a Palma con la Gattopardo, li vede, entrambe ancora in bilico. Il Casteltermini dovrà battere la vice capolista Salemi, mentre, sembra fattibile un possibile successo della Gattopardo a Valleunga.

Insomma, anche in questo campionato bisognerà attendere l’ultimo turno per i verdetti.

I RISULTATI DELLA 29ESIMA GIORNATA

Altofonte Football Club – Vallelunga 3-0

Città di Castellammare – Castellammare Calcio 94 0-3

Don Bosco Partinico – Campobello 1-2

Football Club Gattopardo – Casteltermini 3-3

Libertas 2010 – Atletico Ribera 4-2

Nuova Sancis – Cinque Torri Trapani 2-0

Olimpic Serradifalco – Ravanusa 2-1

Salemi 1930 – Partinicaudace 2-2

LA CLASSIFICA

PARTINICAUDACE 72 PROMOSSO IN ECCELLENZA

SALEMI 1930 – 66 AI PLAYOFF

CASTELLAMMARE – 65 AI PLAYOFF

Altofonte Football Club 49

Campobello 45

Cinque Torri Trapani 38

Vallelunga 37

Libertas 2010 34

Don Bosco Partinico 32

Atletico Ribera 32

Football Club Gattopardo 30

Nuova Sancis 30

Casteltermini 29

Olimpic Serradifalco 28

Ravanusa 26

Città di Castellammare 23^

^Un punto di penalizzazione

PROSSIMO TURNO – 22/04/18

Atletico Ribera – Città di Castellammare

Campobello – Olimpic Serradifalco

Castellammare Calcio 94 – Altofonte Football Club

Casteltermini – Salemi 1930

Cinque Torri Trapani – Don Bosco Partinico

Partinicaudace – Nuova Sancis

Ravanusa – Libertas 2010

Vallelunga – Football Club Gattopardo

Ultima modifica: 15 aprile 2018