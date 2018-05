Parte l’Avviso 22 con i tirocini extracurriculari domande dall’11 giugno

AGRIGENTO. E’ stato pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale al lavoro e sulla gazzetta ufficiale l’Avviso 22, un progetto da 25 milioni di euro finanziato dal Fse per i tirocini extracurriculari. Lo rende noto l’Apl Uil di Agrigento.

I destinatari del progetto sono suddivisi in tre fasce.

La prima fascia va dai 16/35 compiuti, la seconda dai 36/66 compiuti e poi la terza fascia è rivolta agli svantaggiati legge 68/99 e 381/91.

I destinatari potranno presentare le domande al Centro per l’impiego o online dall’11 giugno e nei 30 giorni successivi. Questi i requisiti, avere la residenza in Sicilia da almeno 6 mesi, si deve essere inoccupati, disoccupati e in una condizione economica familiare non superiore ai 30 mila euro. I tirocini avranno una durata di 6 mesi elevabile a 12 solo per gli svantaggiati, per i tirocinanti ci sarà un’indennità di 500 euro al mese.

In questo progetto gli enti proponenti sono le Agenzie del lavoro, tra queste c’è l’Apl della Uil di Agrigento che comunica che è già disponibile l’avviso per le aziende che vogliono aderire all’iniziativa e per questo è a disposizione per qualsiasi spiegazione del progetto e dei vantaggi dei tirocini extracurriculari per chi ne farà richiesta.

Alla stessa stregua si potranno dare tutte le informazioni del caso ai destinatari del progetto presso la sede di via Pier Santi Mattarella ad Agrigento.

Ultima modifica: 23 maggio 2018