Parolino vince il Trofeo delle Regioni ma dovrà rinunciare ai Mondiali

Giusi Parolino, la campionessa italiana nella specialità lancio del giavellotto, ha partecipato al Trofeo delle Regioni, competizione nazionale che si è svolta a Misano Adriatico. Parolino, che fino a qualche giorno prima della partenza non avrebbe dovuto partecipare alle gare per un serio infortunio, si classifica prima nella sua categoria e settima nella graduatoria a punteggio in cui gli atleti più grandi di età la fanno da padrone.

Ma non potrà partecipare ai prossimi Campionati del Mondo che si svolgeranno in settembre a Malaga a causa di un problema ad entrambi i tendini di Achille.

“Umanamente – dice Giusi Parolino – è stata un’esperienza bellissima, ma allo stesso tempo una gara difficile dalla quale esco a pezzi sia moralmente che fisicamente. Non avrei mai immaginato visti i risultati di quest’anno, di dover andare a lanciare, a causa dell’infortunio, con una rincorsa minima che in realtà mi ha penalizzato, costringendomi a lanciare da ferma – aggiunge. Purtroppo per qualche mese sarò costretta ad uscire dalle competizioni, e proprio ieri ho preso la dolorosa decisione di non partecipare ai prossimi mondiali”.

Al trofeo delle Regioni, la Sicilia è stata presente con una rappresentativa di atleti di alto livello, con una squadra di molti campioni italiani di specialità. L’evento tricolore organizzato dalla società Atletica Santa Monica Misano e che ha visto in campo gli atleti provenienti da tutte le regioni italiane, è stato vinto dalla Toscana mentre la Sicilia si è classificata decima con la squadra femminile e tredicesima con la squadra maschile. Una esperienza unica per Giusi Parolino che dice: “Non voglio parlare di me. Stavolta voglio parlare di “sport” e del vero significato che ha questa parola. Le emozioni hanno un valore più grande delle medaglie. Ho a cuore il fatto di sottolineare il grande contributo umano di tutti gli atleti siciliani in gara che hanno dimostrato che lo sport è amicizia, aiuto reciproco e altruismo. E voglio iniziare da Laura Torre, infortunata come me, ma che è riuscita con la sua tenacia e il suo grande cuore a fare delle gare straordinarie nelle staffette 4×100 e 4×400 e nei m 1500; Carmela Motta che non ha fatto soltanto i m 1500 ma ha supportato la squadra come soltanto i campioni di razza sanno fare; Irene Messina sempre brava nel martello e come me prima in categoria e settima in graduatoria; Marta Roccamo che con il suo notevole impegno ha salvato la gara del salto in lungo e ha ottenuto dei risultati degni di nota nei m 100 e nelle staffette 4×100 e 4×400; da sottolineare tra i premiati la medaglia d’oro di Lucia Pollina, la fortissima atleta palermitana che nei 400 metri: non ha soltanto stravinto ma è arrivata ad un soffio dal record italiano oltre ad essere volata nella 4×100 e nella 4×400, come notevole è il risultato di Gioia Anzalone medaglia bronzo e record siciliano nella 3 km di marcia.

Non sono da meno gli uomini ad iniziare da Lillo Scordino – aggiunge Parolino – che oltre alla gara di disco e martello ha fatto una frazione della staffetta 4×400; Gianfranco Belluomo con la bella gara sui m 1500 e le staffette; per finire molto bravi anche Giuseppe Barriera m 100, Pierluigi Salibra m 400 e Ignazio Manfrè alto e triplo. Un grazie speciale al colonnello Parrinello, vice presidente della Fidal Nazionale”.

Ultima modifica: 18 luglio 2018