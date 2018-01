Parolino lascia il Panathlon Club: la sua una carriera costellata da medaglie

Dimissioni Panathlon Club di Agrigento

L’atleta e imprenditrice agrigentina Giusi Parolino, che abbiamo visto sul palco dello spazio Temenos di Agrigento ricevere il suo ventunesimo premio alla carriera, si dimette dallo storico Panathlon Club di Agrigento.

Sono stata felice di far parte di un Club così prestigioso e di aver conosciuto persone meravigliose, dichiara la campionessa italiana di lancio del giavellotto, ma per motivi personali, lavorativi e non ultimi sportivi preferisco lasciare il Club.

Giusi è una donna riservata e determinata, che ha ottenuto riconoscimenti straordinari non soltanto nello sport ma anche nella sua vita professionale e personale.

Nonostante abbia sempre preferito lavorare dietro le quinte di ogni evento, in silenzio ha ottenuto

innumerevoli incarichi di rilievo nazionale ed internazionale.

Purtroppo però ancora oggi la vediamo allenarsi in una vecchia cementeria dismessa o nelle spiagge di San Leone sotto lo sguardo indifferente di tutti, sopratutto di un’amministrazione comunale che ignora chi da lustro ogni giorno alla propria città.

E questo purtroppo è il destino di un atleta agrigentina che a tutt’oggi continua a conquistare ori nazionali e regionali anche in campo assoluto dell’atletica leggera

(e non, come qualcuno erroneamente pensa, nelle gare di categoria ).

Giusi,orgoglio per tutti gli Agrigentini, è capace soltanto nel 2017 di vincere talmente tante

medaglie da dover riportare un elenco per evitare di far confusione.

Medaglia d’ ORO Campionati Italiani Indoor e lanci lunghi lancio del giavellotto

Medaglia d’ ORO Campionati regionali individuali Pentathlon lanci

Medaglia d’ ORO I fase Campionati Regionali ASSOLUTI Gran Prix lanci

lancio del giavellotto

Medaglia d’ ORO II fase Campionati Regionali ASSOLUTI Gran Prix lanci

lancio del giavellotto

Medaglia d’ ORO Campionati Italiani individuali lancio del giavellotto

Medaglia d’ ORO Campionati regionali individuali lancio del giavellotto

Medaglia d’ ORO Campionati regionali individuali lancio del giavellotto

JUNIOR – PROMESSE- ASSOLUTI

Medaglia d’ ORO III fase Campionati Regionali ASSOLUTI Gran Prix lanci.

L’infortunio alla spalla accaduto durante l’ultima gara ha causato ritardi con la preparazione invernale, e pertanto ad oggi è incerta la sua presenza nelle gare di inizio dei campionati invernali di atletica leggera che si disputeranno nel prossimo fine gennaio.

Il suo esordio, all’attività agonistica 2018 con molta probabilità e se tutto va bene, sarà a fine

febbraio, dove vedremo la nostra giavellottista nella pedana che ospiterà i Campionati Italiani

Indoor e lanci lunghi.

Ultima modifica: 9 gennaio 2018