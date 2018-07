“Parole e vino al tramonto” incontro con il procuratore aggiunto Salvatore Vella

CALTABELLOTTA. Domani, 21 luglio, alle 19.30, alla “Casa del Sole” di Sant’Anna di Caltabellotta, ci sarà il primo appuntamento con “Parole e vino al tramonto”. Ospite sarà il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, che dialogherà con il giornalista Giuseppe Pantano sul tema “La corruzione come la piova”.

Verranno affrontati i temi legati alle recenti maxi-inchieste condotte in provincia di Agrigento e in generale di come la corruzione sia ormai il cancro del vivere civile. Il procuratore, Salvatore Vella, è da tanti anni impegnato sul fronte antimafia e sul fronte della lotta alla corruzione e alle sue infiltrazioni nell’amministrazione pubblica. Durante l’incontro-colloquio ci sarà una degustazione di vini prodotti e offerti dall’azienda “Tenute Piazza”.

I prossimi appuntamenti con “Parole e vino al tramonto” vedranno protagonisti, il 4 agosto, il giornalista de “Le Iene”, Silvio Schembri, e il 18 agosto l’attore e presidente della Fondazione Pirandello, Gaetano Aronica

