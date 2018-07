Parla l’avvocato di Firetto: “L’estraneità del sindaco era evidente sin da subito”

AGRIGENTO. “Siamo riusciti a dimostrare come oggettivamente non vi fossero i presupposti per intentare il giudizio e su questo la sentenza della Corte dei conti ci ha dato pienamente ragione. Perché comunque è stata affermata la circostanza che non vi è alcuna prova della ingerenza del sindaco Calogero Firetto nell’attività di gestione, così come è corretto che sia”.

L’avvocato Andrea Ciulla che con il collega Carlo Comandè dello studio legale di Palermo, hanno rappresentato e difeso il sindaco di Agrigento, nella vicenda del presunto danno erariale nei confronti del Comune di Porto Empedocle (Comune amministrato in precedenza da Firetto), assieme all’ex funzionario Salvatore Alesci, ha espresso soddisfazione per l’esito finale, con la sentenza di assoluzione per l’ex deputato regionale e capo dell’amministrazione del capoluogo agrigentino.

Il diretto interessato, Lillo Firetto, non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione sull’assoluzione, mantenendo un “low profile” che in questa vicenda lo ha sempre accompagnato. “Non parlo. E’ stata la risposta secca del sindaco Firetto alla richiesta di commentare la notizia dell’assoluzione”.

Chi parla invece è il suo legale. “In questo giudizio – dice l’avvocato Ciulla – era stata chiesta per il sindaco l’applicazione della misura aggiuntiva dell’interdizione dai pubblici uffici, che in caso di condanna avrebbe comportato una decadenza, ma la sentenza sarebbe stata appellata e quindi si sarebbe dovuto attendere il giudizio finale. Il funzionario invece non rischiava questa sanzione, perchè il giudizio era duplice – spiega ancora il legale dello studio Comandè. Sindaco e funzionario venivano chiamati a rispondere per un asserito danno erariale di circa 3.037.000 euro, ripartiti in 1.200.000 a carico del sindaco e la residua parte a carico del funzionario. E poi solo per il sindaco veniva richiesta l’applicazione di questa sanzione interdittiva, a nostro modo di vedere del tutto infondata, così come correttamente riconosciuto dalla Corte. Oggettivamente e testualmente, prendendo quello che è scritto nella sentenza, non risulta affatto dimostrata l’ingerenza del sindaco nella gestione amministrativa. La sanzione veniva richiesta nella misura in cui il sindaco avesse contribuito con la sua condotta a determinare le cause del dissesto. E su questo, con chiarezza viene detto che il capo dell’amministrazione comunale non ha adottato atti che hanno determinato il dissesto.

In sostanza l’organo di indirizzo politico, che è il sindaco, non ha in alcun modo adottato degli atti che hanno interferito nella gestione del dirigente ed in quanto tale, la Corte ha riconosciuto esente la responsabilità”. Il Comune di Porto Empedocle, da dove è partita la relazione dei revisori dei Conti, trasmessa alla Procura regionale dei giudici contabili, è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in 5.500 euro per Firetto e 7.500 euro per il funzionario. Mentre uno dei principali avversari politici di Firetto, Giuseppe Di Rosa, che si è incatenato davanti al municipio in attesa della sentenza, ha detto: “Almeno così sappiamo da chi siamo amministrati”.

Ultima modifica: 24 luglio 2018