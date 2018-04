Pareggio esterno per il Casteltermini. Per i granata ultima gara decisiva

Ottimo pareggio esterno per il Casteltermini, che nella difficile trasferta di Palma contro la locale squadra Gattopardo, fa di tutto per portare a casa i 3 punti, ma il finale è 3 a 3.

Adesso la permanenza in promozione per il Casteltermini, passera dal difficile ed ultimo gara stagionale tra le mura amiche del “F.Lombardo” contro la vice capolista Salemi.

A tal proposito, la dirigenza e calciatori invitano tutti i castelterminesi e non, ad essere presenti in massa domenica 22 aprile ’18 con fischio d’inizio alle ore 16.

