Parco, Lauretta : Nuove regole per il Parco ? Fatto positivo soprattutto dopo i risultati della Sagra

Intervento di Nino Lauretta:

“Se quanto riportato troverà riscontro, direi che è un fatto positivo con il quale la Presidenza potrebbe mirare, non solo a dare una immagine mediatica uniforme sull’attività del Parco ma mettere un po’ di ordine anche dal punto di vista organizzativo e amministrativo; ciò, specialmente, dopo la conclusione di una importante iniziativa come la Sagra del Mandorlo in Fiore durante la quale, e successivamente, abbiamo assistito attraverso i social a vari interventi “solisti”da parte di funzionari e sedicenti collaboratori. Cosa che avevo evidenziano nel corso di una conferenza stampa pre-Sagra e in successive interviste“.

L’ha affermato Nino Lauretta, dopo le dichiarazioni che il Presidente del Parco Archeologico Bennardo Campo ha rilasciato al nostro quotidiano (Leggi Anche)

Ultima modifica: 31 marzo 2018