Parco Avventura il Boschetto Joppolo Giancaxio: insieme nel sociale

Il 14 luglio 2018, il Parco Avventura Il Boschetto di Joppolo Giancaxio ha ospitato i soci dell’Unione Italiana Ciechi che insieme ad amici ed accompagnatori hanno avuto l’occasione di trascorrere una giornata in allegria in mezzo alla natura. Alcuni si sono cimentati nel tiro con l’arco, mentre il momento clou della giornata è stata la grigliata. Un’occasione di inclusione sociale e di un corretto uso del tempo libero, offerto a persone che hanno poche occasioni di vivere una giornata immersi nella campagna, “un evento da ripetere coinvolgendo altre persone per stare in allegria” le parole del Presidente Giuseppe Vitello in compagnia del Vicepresidente Lo Monaco Onofrio e dei vari soci intervenuti per l’evento. Il Parco Avventura Il Boschetto si rende inoltre disponibile per l’organizzazione di eventi di carattere sociale e solidale.

Il Presidente

Carmelo Argento

Ultima modifica: 16 luglio 2018