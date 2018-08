Parcheggiatore abusivo “allontanato” dal piazzale “Cesco Tedesco”

AGRIGENTO. La polizia ha fermato nell’area di sosta “Cesco Tedesco” di San Leone un parcheggiatore abusivo. Gli agenti della sezione Volanti della Questura, hanno sequestrato i soldi che l’immigrato aveva già raccolto chiedendo l’obolo agli automobilisti che dovevano parcheggiare.

Dieci euro in tutto la somma sequestrata. Al parcheggiatore abusivo è stata elevata una sanzione(poco meno di mille euro) per il mancato rispetto del codice della strada e gli è stato notificato, inoltre un ordine di allontanamento, dal parcheggio dove è stato pizzicato, per 48 ore.

Lo stesso parcheggiatore abusivo era stato già denunciato lo scorso 11 agosto e quindi, nei prossimi giorni, il questore Maurizio Auriemma, firmerà, nei suoi confronti il Daspo urbano. Si tratta di un marocchino di 23 anni, presente regolarmente sul territorio nazionale che quindi, non appena avrà avuto notificato il provvedimento dovrà lasciare la città di Agrigento.

A San Leone, soprattutto nei fine settimana, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è molto diffuso, a causa della massiccia concentrazione di autovetture. Migliaia di persone si recano nella zona della Movida e lasciano le loro vetture nelle aree di sosta dove spesso si trovano ad avere a che fare con chi esercita abusivamente la professione di parcheggiatore.

Ultima modifica: 21 agosto 2018