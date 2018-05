Il Papa in Sicilia a settembre nel segno di Padre Pino Puglisi

“Una grande emozione ed un grande onore. Poter accogliere a Palermo il Pontefice, questo Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città.

Lo dichiara Leoluca Orlando apprendendo della nota del Vaticano che annuncia la presenza di Papà Bergoglio nelle Diocesi di Palermo e Piazza Armerina il prossimo 15 settembre, in occasione del 25° anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi.

Lo è ancora di più perché Papà Francesco, accogliendo il mio invito rivolto qualche giorno fa a Roma, verrà proprio per ricordare il Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventa Copatrono della città metropolitana.

È un segnale importante del Papa e di tutta la Chiesa per l’impegno antimafia che è impegno materiale e deve essere impegno morale.

Ovviamente un sentito ringraziamento per questo impegno deve andare a Don Corrado, la cui presenza paterna nella nostra comunità è stata dal primo giorno motivo di speranza e stimolo a rendere servizio alla città e ai cittadini.”

Ultima modifica: 26 maggio 2018