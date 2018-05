Panifici chiusi la domenica: vigili in campo per far rispettare l’ordinanza di Firetto

AGRIGENTO. Controlli serrati della polizia municipale di Agrigento per far rispettare l’ordinanza del sindaco Firetto sui panifici chiusi ogni domenica fino al 30 di giugno. Firetto ha dato applicazione ad un decreto regionale e alle richieste pressanti delle associazioni di categoria come Assipan.

Il motivo del provvedimento del Governo regionale è quello di “disciplinare la vendita, inerente l’attività di panificazione, prevedendo inoltre, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori”, per quanto sia comunque prerogativa del sindaco “prevedere in base alle esigenze e alle peculiarità del territorio, eventuali variazioni concordate con l’associazione di categoria, sempre entro i limiti stabiliti dal decreto assessoriale”. Proprio per questo motivo l’amministrazione si riserva modifiche all’attuale sistema dopo aver incontrato le le associazioni di categoria, fermo restando obbligatoria la chiusura almeno della prima e la terza domenica di ogni mese.

Ultima modifica: 28 maggio 2018