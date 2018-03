Palma, L’autore del danneggiamento della volante della polizia si presenta in commissariato e chiede scusa

PALMA DI MONTECHIARO. Si è presentato ai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, assieme al suo legale di fiducia, l’avvocato Santo Lucia. E’ un quattordicenne l’autore del danneggiamento della volante della polizia avvenuto nel quartiere popolare del Villaggio Giordano dove gli agenti si era recati per avviare il braccialetto elettronico previsto per Domenico Pace, 33 anni, finito in manette lo scorso febbraio al termine di un inchiesta antidroga. All’uscita però gli agenti hanno trovato le ruote della volante tagliate. Dopo la divulgazione della notizia e dopo il relativo clamore, e soprattutto dopo che gli agenti del Commissariato di Polizia hanno cinturato, perquisito e controllato l’intero Villaggio Giordano, l’autore è saltato fuori. Ha confessato tutto, ha chiesto perdono ed è pronto a rifondere i danni. Il minore è stato denunciato.

Ultima modifica: 30 marzo 2018