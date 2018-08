Palma, Il sindaco consegna gli alloggi popolari agli assegnatari

PALMA DI MONTECHIARO. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino e l’assessore ai Servizi Sociali, Angela Rinollo hanno consegnato le chiavi degli alloggi popolari ad alcune famiglie di Palma che hanno visto coronare il sogno atteso da anni: avere anche loro una casa dove tornare la sera e vivere con i propri figli.

“Lavorare per l’apertura e la consegna di questi alloggi popolari è stata una delle priorità della nostra amministrazione sin dal nostro insediamento – ha detto Castellino. Ringraziamo l’ex vice sindaco, Peppe Todaro, che fin da subito si è dedicato, con impegno e passione a questo obiettivo. Le difficoltà trovate, anche stavolta, sono state molte, una fra tutte quella che sembrava a molti solo un capriccio politico, una barzelletta: “l’ascensore che parte dal primo piano e non dal piano terra”.

Vedere la felicità delle famiglie è stato per noi una grande emozione. Recarci direttamente nelle nuove abitazioni, visitare per la prima volta accanto agli assegnatari gli appartamenti e vedere i bambini che già correvano per la casa e sceglievano la propria cameretta, poi, è stata una gioia che mai potremo dimenticare e che ci da la certezza che abbiamo fatto bene e la forza a dover fare sempre di più”.

