Palma, Due fermi per il tentato omicidio di Leandro Onolfo

PALMA DI MONTECHIARO. Sono due le persone che sono state fermate dalla polizia a Palma di Montechiaro nell’ambito delle indagini per il tentato omicidio del 25enne Leandro Onolfo, avvenuto la sera di martedì scorso in via Quasimodo nella città del Gattopardo. Si tratta di Francesco Gueli di 42 anni e Giuseppe Incardona di 52 anni, entrambi accusati di tentato omicidio. Gueli è difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Santo Lucia mentre Incardona ha affidato la difesa all’avvocato Giuseppe Vinciguerra.

Pare che alla base della vicenda ci sia un duplice tentato omicidio. Incardona – stando alle accuse – avrebbe esploso dei colpi calibro 7,65 contro la Fiat Panda di Gueli, che è cugino di Leandro Onolfo, ferito all’addome con una calibro 45. Gueli avrebbe voluto vendicare Onolfo e si sarebbe armato.

Ultima modifica: 16 giugno 2018