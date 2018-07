Pallavolo Aragona, gare casalinghe al Pala Nicosia di Agrigento

La società di volley femminile SEAP Pallavolo Aragona, neo promossa in Serie B2, comunica che le partite casalinghe della stagione 2018/2019 saranno disputate nel rinnovato e storico palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento.

La palestra “Di Giacomo” di Aragona, dal prossimo mese di dicembre, sarà interessata dai lavori di ristrutturazione e il presidente Nino Di Giacomo, dovendo scegliere una location tra i palasport di Favara e Agrigento, anche su esplicita richiesta del Main sponsor Sergio Vella, della SEAP, che crede fermamente nel progetto di rilancio del volley in provincia, ha optato per il “Pala Nicosia”, una importante struttura sportiva che negli anni ’80 e ’90 ha ospitato e contribuito alle prestigiose vittorie delle squadre di pallavolo maschile e femminile agrigentine nei massimi campionati italiani.

Ed ancora, tutte le partite della SEAP Pallavolo Aragona, sia in casa che fuori casa, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale facebook della società per una maggiore visibilità del club, dei tanti sponsor che sostengono la società e per consentire a tutti i tifosi e appassionati di volley di seguire le gesta della squadra aragonese. Il presidente Nino Di Giacomo afferma: “La società, che mi onoro di rappresentare, punta moltissimo sulla comunicazione a 360 gradi, con il potenziamento del proprio sito internet ufficiale ed una maggiore ed efficiente gestione del marketing, anche attraverso i social network, dove le persone trascorrono sempre più tempo sia con i Pc che con i dispositivi mobili. Abbiamo dunque deciso di avvalerci di professionisti del settore e con enorme piacere annuncio di aver affidato l’incarico di responsabile della comunicazione al giornalista Davide Sardo e di aver affidato nuovamente la gestione del sito internet ufficiale ai fratelli Giuseppe e Salvatore Barresi. Il responsabile marketing sarà nuovamente Alessandro Cardella, il quale sarà affiancato da un’azienda specializzate nel settore. Lanceremo anche una grande campagna di crowdfunding per sostenere ed auto finanziare la squadra. Infine, nei prossimi giorni comunicheremo i primi e importanti colpi di mercato della nuova SEAP Pallavolo Aragona, che si spera possa recitare un ruolo di primo piano nel difficile e impegnativo campionato di serie B2”.

Ultima modifica: 2 luglio 2018