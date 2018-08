Pallavolo Aragona: continua la preparazione, amichevole con il Marsala di A2

Prosegue la preparazione atletica della Seap Aragona, neo promossa in B 2. La squadra, agli ordini dell’allenatore Francesco Eliseo, del suo vice Dino Arnone e della preparatrice atletica Maria Valente, continua ad allenarsi due volte al giorno; in sala pesi ed in piscina al mattino, mentre nel pomeriggio atletica e tattica al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento. Sono tredici le atlete a disposizione dello staff tecnico.

Si è aggregata al gruppo anche la schiacciatrice Cristiana Messina, mentre la centrale Pamela Salamone è ancora a riposo dopo un intervento chirurgico al ginocchio. Sabato 1 settembre, la Seap Aragona giocherà la prima amichevole della stagione contro la Sigel Marsala di A2. Il test match è in programma al Palasport Nicosia di Agrigento alle 19, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’impianto sportivo, prevista per le 18.

Ultima modifica: 27 agosto 2018