Pallavolo Aragona: altro colpo di mercato, firma la brasiliana Macedo

La società SEAP Pallavolo Aragona comunica di aver ingaggiato, per il prossimo campionato di serie B2, l’esperta centrale italo-brasiliana Camila Macedo Teixera, alta 191 centimetri, nata a Belo Horizonte nel 1989, proveniente dalla Sigel Marsala di serie A2.

Si tratta di un gradito ritorno, Camila aveva giocato con la Pallavolo Aragona in serie B1 nella stagione 2007/2008. Prima di approdare al Marsala Volley in A2, ha giocato in serie B 1 con Primadonna Bari, Mercato San Severino, Orlandina e Rossano.

Le sue prima parole da neo giocatrice della SEAP Pallavolo Aragona: “Ho accettato la Seap Aragona per l’ambizioso progetto che mi ha proposto il presidente Nino Di Giacomo. E poi sono felicissima di tornare a giocare, a distanza di dieci anni, per l’Aragona, una società che mi è rimasta nel cuore, e sarà bellissimo tornare a riabbracciare tanti amici. Le mie ambizioni sono quelle di dare una grossa mano d’aiuto alla squadra e continuare a migliorarmi. Mi aspetto una stagione avvincente perché ci sono squadre ben attrezzate che ci daranno tantissimo filo da torcere. Non è mai facile vincere un campionato, ma spero che alla fine possiamo raggiungere i nostri obiettivi iniziali”.

Ultima modifica: 20 luglio 2018