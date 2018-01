Palermo, Trapani e Agrigento: deserti i bandi per le assunzioni dei medici

A Palermo bandi deserti per ortopedici, pediatri e ginecologi. A Trapani non si trovano oncologi. Ad Agrigento servono chirurghi e medici di pronto soccorso. Asp e ospedali siciliani cercano ma non trovano molte figure sanitarie. Come scrive il Giornale di Sicilia, il commissario dell’Asp di Palermo, Antonio Candela, spiega che sono andati deserti bandi con contratto a tempo determinato per ortopedici, pediatri e ginecologi. Si sta procedendo poi con lo scorrimento delle vecchie graduatorie: ma per 20 contratti a tempo indeterminato di anestesisti sono stati trovati solo 7 medici.

Gli altri 13 posti sono rimasti scoperti. Evidentemente dopo i molti anni trascorsi hanno trovato lavoro altrove. Intanto l’Asp di Palermo ha avviato le procedure di mobilità. Difficoltà a trovare personale anche all’Asp di Trapani.

Ultima modifica: 7 gennaio 2018