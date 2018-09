Ospedale : operativa la convenzione tra Asp e Polizia municipale di Agrigento per regolare il traffico

Completati i lavori di realizzazione della segnaletica esterna. Diviene operativa la convenzione tra Asp e Polizia municipale di Agrigento per regolare il traffico e la sosta dei veicoli nell’area dell’ospedale “san Giovanni di Dio”.

Può finalmente entrare nel vivo l’efficacia della convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale ed il Comune di Agrigento volta a disciplinare il traffico veicolare e le modalità di sosta delle autovetture nell’area del presidio ospedaliero “san Giovanni di Dio” di Agrigento. L’Asp ha infatti recentemente completato tutti gli interventi di realizzazione e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale richiesti dal Comando di Polizia municipale e propedeutici all’attivazione del protocollo operativo sottoscritto lo scorso mese di novembre. Da questo momento gli agenti della Municipale e, più in generale, tutte le forze dell’ordine contemplate nell’articolo 12 del codice della strada, potranno intervenire con sanzioni in caso di comportamenti non conformi al buon senso civico e di infrazioni alle prescrizioni del codice della strada. Gli automobilisti indisciplinati, in caso di parcheggio del mezzo al di fuori degli spazi consentiti, andranno incontro alla rimozione coatta del veicolo e alle sanzioni pecuniarie previste in questi casi.

Si profila dunque un drastico stop al parcheggio selvaggio che, presso l’area esterna dell’ospedale, ha reso spesso difficoltoso il transito ai mezzi di soccorso così come ai bus del trasporto pubblico.

Ultima modifica: 7 settembre 2018