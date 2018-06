Orgoglio sambiagese: Matteo Amella convocato al campionato italiano di ciclismo su strada

Grande gioia per la comunità di San Biagio Platani,il giovanissimo atleta Matteo Amella della scuola di ciclismo della ASD RACING TEAM AGRIGENTO del Ds Totò D’Andrea, è stato convocato dal tecnico Regionale, il prof. Nunzio Valuri per partecipare al Campionato Italiano su strada che si svolgerà il 17 giugno a Loria in provincia di Treviso.

Per il giovanissimo Amella, la specialità è il Cross Country.

Attualmente sta vivendo un periodo brillante conquistando podi e prestazioni di alto livello, rientrando così nei primi sette Junior più in forma nel campionato siciliano.

Ultima modifica: 8 giugno 2018