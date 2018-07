Opere Pubbliche e progetti finanziati: martedì prossimo conferenza stampa del Commissario Straordinario

AGRIGENTO. Sarà il piano delle Opere Pubbliche su viabilità provinciale ed edifici scolastici l’argomento della conferenza stampa convocata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dr. Girolamo Alberto Di Pisa, per il prossimo martedì 10 luglio alle ore 11.00 nella sala convegni “Silvia Pellegrino” (Via Acrone, 27, Agrigento).

Alla conferenza sono stati invitati il Prefetto di Agrigento,, i vertici di Genio Civile e Servizio Sicilia sudoccidentale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Commissario della Camera di Commercio, i rappresentanti degli Ordini Professionali, delle Associazioni di Categoria e degli Organi di Stampa. Una conferenza che, con la presenza dei tecnici del Libero Consorzio, farà il punto delle opere che arrivano dopo anni di notevoli difficoltà finanziarie legate alle vicissitudini e alle incertezze sulle sorti delle ex Province.

Un trend negativo invertito da diversi mesi grazie all’impegno e alla professionalità dei tecnici del Libero Consorzio, con l’avvio di un importante percorso amministrativo che, sfruttando tutte le opportunità offerte da UE, Stato e Regione, ha messo a punto un importante piano di Opere Pubbliche per circa 100 milioni di euro per il recupero e il miglioramento delle condizioni della viabilità interna e la sicurezza degli edifici scolastici. Tale programma è stato già interamente finanziato e solo per alcuni progetti si è in attesa dei decreti di finanziamento. Anche nella transizione gestita dai Commissari Straordinari, dunque, il Libero Consorzio di Agrigento, nonostante i notevoli vincoli operativi, è presente ed attivo sul territorio al servizio della comunità provinciale.

