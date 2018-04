Operazione verità , Carmina e Cancellieri sui conti del comune

Porto Empedocle, conferenza stampa di Giancarlo Cancellieri e dell’Amministrazione sui conti del Comune.

Di Calogero Conigliaro

A Porto Empedocle si è tenuta una conferenza stampa indetta dall’Amministrazione Comunale sulla situazione dei conti dell’ente, dopo l’approvazione del rendiconto finanziario del 2015.

Durante la conferenza stampa era presente Giancarlo Cancellieri che ha voluto sottolineare la vicinanza del movimento alla giunta 5 stelle.

Ida Carmina, dopo l’intervento dell’Assessore al Bilancio Totò Urso, non ha utilizzato mezzi termini nel sottolineare come i conti del Comune al suo arrivo fossero tutt’altro che esatti.

“Abbiamo trovato un disavanzo di circa 12 milioni di euro – ha spiegato la prima cittadina Carmina – è quindi chiaro che allora si spendeva più di quanto si potesse, tanto è vero che c’è la contestazione di danno erariale presso la Corte dei Conti. Abbiamo trovato ad attenderci appena insediati, 125 istanze creditizie e oltre 16 milioni di massa passiva”.

Il Segretario comunale Michele Iacono , nel corso della conferenza ha spiegato come l’ente sia riuscito a riorganizzarsi in nuovi settori, riuscendo a lavorare anche il 31 dicembre del 2016, per riuscire a garantire i contratti al personale dei prepari dell’ente, mentre la fase di riaccertamento dei conti è stata un’operazione di grande difficoltà. E’ giunta anche la notizia della nomina del nuovo collegio dei Revisori dei Conti, mentre il debito del dissesto sarà in parte affrontato nei prossimi tre anni, mentre una quota rimanente sarà affrontato in 30 anni.

Oltre al saluto del deputato grillino Giovanni Di Caro è stata molto apprezzata dal mondo a 5 stelle empedoclino, la presenza del vicepresidente all’ARS Giancarlo Cancellieri che è voluto essere presente per lanciare un chiaro segnale a Ida Carmina.

“Non voglio entrare in merito alle responsabilità di questo dissesto – ha precisato l’onorevole Cancellieri – perché la magistratura contabile sta facendo il suo lavoro. Sono qui però per ringraziare questa Amministrazione ed il suo Consiglio Comunale per quello che stanno facendo per questa città. Noi deputati del Movimento 5 Stelle anche dopo le elezioni, a differenza di come letto in un articolo, siamo qui a fornire il nostro contributo, a disposizione di questa Amministrazione”.

Una mattinata che sembra aver rafforzato la collaborazione tra movimento 5 stelle empedoclino e gruppo parlamentare all’ARS, nell’attesa che presto si possano concretizzare azioni politiche programmatiche di spessore di vario genere e di cui il territorio ha disperatamente bisogno.

Ultima modifica: 13 aprile 2018