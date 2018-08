Operazione di marketing: come aumentare i followers su instagram

Una delle operazioni di marketing più diffuse consiste sicuramente nell’applicare le tecniche che servono ad aumentare i followers su Instagram.

Instagram è uno dei social più diffusi e si contente con Facebook il titolo di social più importante. Molti influencer puntano più su Instagram che su Facebook o su altri social. Senza dubbio Instagram è un social molto diretto ed efficace ma se non si hanno a disposizione tanti followers disposti a seguirti è scontato che questo social perda la sua efficacia.

Per questo vi proponiamo una serie di consigli efficaci su come aumentare i followers su Instagram.

Innanzitutto è bene tenere presente che arrivare ad avere milioni di followers, come accade per alcune star di Hollywood o per importanti influencer a livello internazionale, non è facile, ma di sicuro, seguendo i giusti consigli, è possibile ottenere significativi miglioramenti per quanto riguarda il seguito che ha il nostro profilo social.

Procediamo con ordine e vediamo gli step più significativi:

collega Instagram al tuo account Facebook;

usa tag popolari per accrescere il numero dei tuoi fans;

impegnati a lasciare molti commenti;

attiva la procedura per acquistare followers su Instagram;

fai uso dei plugin aggiuntivi che trovi;

mantieni un calendario editoriale e posta negli orari corretti;

impegnati a mettere un gran numero di like durante la giornata perché ciò genera più follow.

Come si può vedere, si tratta di sette regole neanche poi tanto difficili da seguire ma che rendono bene l’idea di come aumentare i followers su Instagram, operazione di marketing importantissima se si vuole fare di se stessi un vero e proprio brand o se si vuole dare grande risalto alla propria attività.

Dunque la prima cosa da fare, che è poi la più scontata, è collegare il proprio account Instagram a Facebook; ciò è importante perché il 25%/30% degli iscritti su Instagram sono anche su Facebook.

Altro passo importante consiste nell’usare tag popolari perché ciò consente più facilmente di farsi trovare dagli altri utenti di Instagram. Tra i tag più popolari troviamo le parole #love#, #instagood#, #photooftheday#, e così via.

Lasciare molti commenti è invece importante perché i followers preferiscono i commenti ai like.

Attivare la procedura per acquistare followers su Instagram è un’operazione fondamentale e per farlo basta affidarsi ad agenzie che offrono questo genere di servizi.

Altro consiglio efficace consiste nel fare uso dei plugin aggiuntivi che sono utili per usare bene Instagram sia per le foto che per i contenuti.

Avere un profilo Instagram e cercare di farlo crescere richiede di rispettare un calendario editoriale e postare negli orari corretti. Sembra che il miglior orario in cui postare sia alle 5 del pomeriggio, soprattutto il lunedì, il giovedì e il venerdì.

Infine, bisogna impegnarsi a mettere un gran numero di like durante la giornata perché ciò genera più follow. Si tratta di una tecnica sicuramente impegnativa ma davvero efficace.

Segui queste sette regole d’oro e vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare.

Ultima modifica: 24 agosto 2018