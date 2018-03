Operazione Caronte: al via gli interrogatori

SCIACCA. Ha respinto le accuse, ieri pomeriggio, nell’interrogatorio di garanzia, al palazzo di giustizia di Sciacca Giuseppe Morreale, di 48 anni, di Santa Margherita Belice. L’uomo è ai domiciliari, indagato nell’inchiesta “Caronte” della Procura della Repubblica di Marsala per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. È stato interrogato, per rogatoria, dal giudice del tribunale di Sciacca Rosario Di Gioia. A Morreale vengono contestati contatti con un altro indagato, Salvatore Calcara, di 49 anni, di Sambuca, commerciante di auto, finito in carcere, che avrebbe tenuto rapporti con la Tunisia, Paese dal quale arrivavano i migranti. “Morreale e Calcara si conoscono fin da quando erano ragazzi l’avvocato Antonino Augello, difensore del margheritese – ma lui non ha mai fornito alcun supporto riguardante i migranti. Ma come avrebbe potuto fornirlo accompagnandoli al loro arrivo lui che non ha neppure la patente di guida”.

Dopo l’interrogatorio di Montasar Bouaicha, di 27 anni, tunisino, accusato di essere stato scafista, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, e di Morreale, che, invece, ha respinto le accuse, oggi, nel carcere di Trapani, toccherà a Salvatore Calcara e Marco Bucalo, di 31 anni, di Menfi, commerciante di prodotti agricoli, difesi, rispettivamente, dagli avvocati Accursio Gagliano e Luigi La Placa.

Tre indagati sono irreperibili. Si tratta di tre tunisini che avrebbero lasciato l’Italia prima dell’emissione del provvedimento di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Marsala Riccardo Alcamo. Emergono questi retroscena dall’inchiesta – contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – denominata “Caronte”. Il ruolo dei tre tunisini non ancora arrestati sarebbe di primo piano secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare. Sono i fratelli Nizar e Nabil Zayar, di 31 e 34 anni, e Fathi Taleb, di 34 anni. Fathi Taleb, assieme a Montasar Bouicha, avrebbe effettuato materialmente l’attività di trasporto di almeno cinque extracomunitari nella notte tra il primo e il 2 gennaio 2017. I fratelli Zayar, invece, avrebbero effettuato attività di previa organizzazione del viaggio, mantenendo contatti con il paese di partenza dei migranti e dato supporto al recupero di due scafisti la mattina del 2 gennaio 2017, una volta completato il viaggio, utilizzando anche una Jeep e una Chrysler, le due auto per le quali adesso è stato disposto il sequestro dal Gip di Marsala.

