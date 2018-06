Oncologia ad Agrigento non chiuderà, il primario : solo i pazienti bisognosi di ricovero saranno trasferiti a Sciacca

Il primario del reparto Oncologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Alfredo Butera, interviene a seguito della paventata chiusura del reparto nell’ambito della nuova mappa della rete ospedaliera in Sicilia disegnata dall’assessore Razza, che, peraltro, è in fase ancora di bozza, da approvare in Giunta e poi trasferire in Assemblea oltre che al Ministero. Alfredo Butera afferma: “Tranquillizzo i pazienti. Il reparto di Oncologia ad Agrigento non chiuderà. L’assistenza ai pazienti oncologici sarà sempre garantita, come lo è stato finora. Allo stesso modo si svolgeranno le terapie oncologiche. Qualora dovessero essere soppressi dei posti letto, ciò non inficerà la prestazione dei servizi di assistenza sanitaria. In tale caso solo i pazienti bisognosi di ricovero o day hospital saranno trasferiti al reparto di Oncologia a Sciacca o in un altro ospedale”.

Tutte da interpretare le parole del primario. Che significa che non chiuderà se poi parla di un reparto senza posti letto e day Hospital, con eventuali trasferimenti dei pazienti altrove?

Ultima modifica: 30 giugno 2018