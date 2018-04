LICATA. È stato ucciso in via Palma a Licata nei pressi della pista per l’elisoccorso. La vittima è Angelo Carità, 60 anni che lo scorso anno era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Giovanni Brunetto. Ma era libero per decorrenza dei termini. L’uomo è stato freddato da almeno tre colpi di pistola. Indagano i carabinieri. (GUARDA IL VIDEO)

Ultima modifica: 2 aprile 2018