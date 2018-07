AGRIGENTO. “Bisogna smetterla con questa mentalità. Bisogna smetterla con l’omertà, bisogna smetterla con il farsi giustizia da se, bisogna smetterla con il tenere armi illegali in casa, occorre avere fiducia nella magistratura, nell’Arma dei carabinieri e nelle forze di polizia”.

Il procuratore capo Luigi Patronaggio è tornato a lanciare l’allarme. E lo ha fatto durante la conferenza stampa, svoltasi al comando provinciale dell’Arma, convocata per illustrare i dettagli dell’omicidio Contrino e dell’arresto del principale sospettato: il settantanovenne Vincenzo Galiano.

“Ancora una volta, una lite banale. Una lite che si protraeva da tempo, non denunciata, che poi esplode drammaticamente in una mattinata provocando una vittima e buttando nella disperazione due famiglie. Tutto questo – ha rimarcato, durante la conferenza stampa svoltasi al comando provinciale dell’Arma, il procuratore capo Luigi Patronaggio – non è ammissibile. Bisogna fare un cambio culturale di mentalità”.

