Oceanomare in concerto con i MaryPopHits

Non mancano le iniziative per intrattenere i turisti e i cittadini in quest’estate 2018, che vede Agrigento fare da sfondo a numerosissimi appuntamenti musicali. La scorsa settimana è toccato alla via Atenea e al lungomare Falcone e Borsellino di San Leone ospitare artisti di strada e chef che con la loro arte hanno intrattenuto un pubblico svariato assecondando i gusti e le passioni di tutti. Questa settimana, invece, a fare da padrona è San Leone dove a partire da domani all’Oceanomare si svolgerà il FestiValle. Però già dalle 22:30 di questa sera l’atmosfera sarà riscaldata dalle note della band MaryPopHits, composta da Roberta Braccieri (voce), Gabriele Migliaccio (basso), Giuseppe Calà (batteria), Andrea Marchetta (chitarra), Gianluca Genova (chitarra).

Il progetto MaryPopHits ricordiamo che è nato nel 2014 con l’obiettivo di portare in giro per locali, palchi, piazze e private party un mix di successi internazionali Pop, Rock e Dance riproposti attraverso un sound originale che conferisce alla band uno stile molto personale che lo ha reso noto al pubblico di tutta la Sicilia e non solo. Tra le cover proposte ci saranno quelle dei Coldplay, Bruno Mars, Maroon 5, Michael Jackson, Justin Timbarlake, Beyoncè, Katy Perry, Prince e tanti altri. Insomma si tratta di un appuntamento da non perdere, dedicato a chi ha voglia di trascorrere una serata all’insegna del ballo e della buona musica.

Start at 22:30! Buona serata!

Ultima modifica: 9 agosto 2018