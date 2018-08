Nuovo evento sulla terrazza del Ginger

Gonger broadcast -Primo appuntamento di Moonlight Jazz ’18 #gingerunplugged con Diego Spitaleri

ore 20,30

Cena &Concerto € 25,00 (bevande escluse)

Menù

Crostini con babaganoush (crema di melanzane)

Wiri Wiri (cipolla paglina di Castrofilippo ripiena di pollo e verdure con salsa agrodolce di senape di Dijion e miele Diodoros)

Riso con pollo al curry e latte di cocco

Sherbet di frutta fresca

acqua

per info e prenotazioni tel 0922596151

DIEGO SPITALERI PRESENTA

PIANOFOR(T)EVER

Con questo concerto di pianoforte solo Diego Spitaleri presenta il suo ultimo lavoro discografico dal titolo dal titolo “Pianofor(T)ever” che contiene tredici brani originali per pianoforte composti dal noto pianista siciliano.

Nonostante le molteplici produzioni discografiche cui Spitaleri ha partecipato nel corso della sua carriera ultratrentennale, Pianofor(T)ever è il secondo CD a suo nome dopo Mediterranea Suite, pubblicato nel 1992 dalla Splash Records, ed è stato registrato con l’intenzione di fissare, come in una fotografia, quello che rappresenta l’attuale mondo musicale del pianista.

Ultima modifica: 6 agosto 2018