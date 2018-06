Nuovi percorsi di visita al Quartiere Ellenistico e al Teatro del Parco della Valle dei Templi

AGRIGENTO. Da oggi i nuovi percorsi di visita al Quartiere Ellenistico e al Teatro al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Una passeggiata nel tempo in un paesaggio sospeso tra rovine archeologiche e la tipica campagna agrigentina, attraversando il Cardo I, antica strada cittadina che metteva direttamente in comunicazione l’area residenziale del Quartiere Ellenistico Romano con il Teatro e con l’area del Tempio della Concordia, un vero e proprio percorso urbano di rilevante importanza e assiduamente battuto in passato.

L’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, ha inaugurato un nuovo ingresso-biglietteria nella Valle dei Templi, nei pressi del Museo archeologico “Griffo” e del quartiere ellenistico-romano. Tusa, tra l’altro, ha affermato: “Agrigento e il Parco della Valle dei Templi sono il fiore all’occhiello della nostra offerta culturale in Sicilia.

Il Parco dei Templi di Agrigento, con la sua eccellente direzione e gestione, può essere esempio e traino per la riforma dei parchi archeologici siciliani”. Il nuovo ingresso consente di accedere subito nel luogo della recente scoperta dell’antico Teatro Ellenistico, e poi un cammino fra ulivi, mandorli ed essenze mediterranee condurrà verso i Templi.

Il nuovo accesso valorizza il biglietto cumulativo che permette di visitare sia il Parco archeologico che il museo “Pietro Griffo”. La nuova biglietteria è arricchita da uno spazio polifunzionale progettato anche per l’accoglienza e l’orientamento.

Ultima modifica: 9 giugno 2018