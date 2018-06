Nuovi dirigenti in Questura ed al commissariato di Sciacca: la parziale soddisfazione di Imbrò

AGRIGENTO. “Siamo parzialmente soddisfatti per l’avvenuta assegnazione da parte del Superiore Ministero di due nuovi funzionari, che rispettivamente andranno a dirigere due uffici fondamentali, il Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco SAMMARTINO, che dalla Questura di Varese, andrà a dirigere l’U.P.G.S.P. della Questura di Agrigento ed il Vice Questore della Polizia di Stato PIPITONE che dall’Ispettorato P.S. “Senato della Repubblica” andrà a dirigere dalla data odierna il Commissariato di P.S. di Sciacca”.

Lo scrive in una nota il segretario provinciale del movimento poliziotti democratici e riformisti, Alfonso Imbrò.

“Il nostro costante impegno sul fronte dell’adeguamento e dell’innovazione della pianta organica per la Questura di Agrigento ed i suoi uffici connessi – aggiunge – finalmente, vede qualche piccolo ma determinante risultato, motivo per il quale non nascondiamo la nostra parziale soddisfazione a seguito dell’arrivo dei nuovi Funzionari a cui fin da subito auguriamo un proficuo e sereno lavoro.

I due funzionari andranno a dirigere due importanti Uffici del nostro comprensorio, le cui risultanze andranno ad esclusivo favore dell’utenza, motivo per il quale, auspichiamo una particolare attenzione da parte del Questore di Agrigento, la cittadinanza ha la reale necessità di una maggiore presenza delle forze di Polizia nell’ambito del controllo del territorio, alle facili enunciazioni occorre mettere in pratica i fatti e per esaltare la nostra professionalità gli uomini e le donne della Polizia di Stato devono essere messi nelle giuste condizioni lavorative, espletando in serenità i rispettivi turni di servizio, fin troppo spesso aggravati da una atavica carenza di personale.

Il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti vigilerà con attenzione affinché i diritti dei colleghi che rappresentiamo vengano totalmente rispettati dai funzionari, nelle corrette ed autonome prerogative, per dare il meglio di loro.

Ultima modifica: 18 giugno 2018