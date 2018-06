Nuove iscrizioni, gli studenti preferiscono il Liceo Scientifico Leonardo

Ad Agrigento è il Liceo Leonardo a registrare il maggior numero di iscrizioni. Seguono Politi ed Empedocle, in coda Majorana, Foderà e Brunelleschi. I dati sono stati pubblicati da La Sicilia.

Mentre dalla scuola dell’infanzia alla scuola media si continua a confermare, anno dopo anno, un decremento delle iscrizioni, negli istituti di scuola superiore il dato segna una, benché poco consistente, controtendenza: 65 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno sul territorio provinciale. A determinare il trend in rialzo, gli studenti che scelgono gli istituti della nostra provincia per proseguire gli studi dopo la licenza media. Sono 22.231gli studenti che si sono iscritti alle prime classi delle scuole superiori della provincia di Agrigento. In leggero incremento rispetto all’anno scolastico 2017-2018 che ha contato invece 22.166 studenti. Secondo i dati riportati da La Sicilia in un articolo pubblicato questa mattina, i nuovi iscritti continuano a preferire il liceo scientifico (4915 alunni in provincia) seguito dall’istituto tecnico commerciale (3952 ragazzi), dall’istituto magistrale (3317 studenti) e dal liceo classico (2645 ragazzi). Seguono gli istituti: professionale industria e artigianato (2215), per i servizi alberghieri (2077), per i servizi commerciali e turistici (953), tecnico industriale (903), per geometri (747), agrario (199), d’arte (198) e agricoltura e l’ambiente (110).

Nel dettaglio, sempre secondo i dati riportati da La Sicilia, Il maggiore numero di alunni (tenendo conto del quinquennio) si registra al liceo scientifico Leonardo: 1294 alunni dei quali 254 iscritti che comporranno le 11 prime classi dell’anno scolastico 2018- 2019. Al Leonardo segue il liceo scientifico e delle scienze umane Raffaello Politi: 1137 studenti, 299 nuovi iscritti e 12 prime classi. Il liceo classico Empedocle conta 810 studenti, 213 nuovi iscritti per 8 prime classi. Sono 670 in totale i ragazzi che frequenteranno le lezioni all’istituto professionale Nicolò Gallo ad Agrigento, dei quali 135 nuovi iscritti formeranno sei prime classi. 601 è invece il numero degli alunni dell’istituto Sciascia che conta 121 nuovi iscritti per 5 prime classi. Al liceo Majorana, il totale degli studenti ammonta a 415, dei quali 79 nuovi iscritti per 4 prime classi. All’istituto Foderà si contano 376 alunni dei quali 38 nuovi iscritti per 2 prime classi e 234 sono gli studenti dell’istituto Brunelleschi, dei quali 33 nuovi iscritti per 2 prime classi. All’elenco aggiungiamo l’istituto Fermi che, nonostante si trovi nella zona industriale ad Aragona, ha avuto sede, per tanti anni, ad Agrigento: il totale degli studenti è pari a 404, dei quali 97 iscritti che formeranno 4 nuove prime classi.

Ultima modifica: 14 giugno 2018