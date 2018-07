Nuova operazione di decoro urbano a San Leone

AGRIGENTO. Migliora il decoro urbano nella fascia costiera della città. L’Amministrazione comunale ha concluso l’operazione di rimozione, dalle strade, di oltre quaranta corpi metallici che appartenevano a vecchi impianti pubblicitari non più in uso o altre strutture inutilizzate da tempo.

La “bonifica” ha riguardato viale dei Giardini, viale Emporium, viale Cannatello, via Cavaleri Magazzeni, viale delle Dune, via Magellano, viale Viareggio e diverse altre vie periferiche. Sempre per quanto concerne il decoro urbano a San Leone nelle ultime ore si è provveduto a sistemare una ventina di buche stradali, in particolare in viale dei Giardini, con asfalto a caldo.

Da domani invece, nei pressi dello stabilimento Aster, partiranno i lavori di risistemazione di alcuni marciapiedi.

Ultima modifica: 10 luglio 2018