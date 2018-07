Nuova farmacia ad Agrigento nei pressi dell’Ospedale

Nuovo presidio farmaceutico nella città di Agrigento in via Unità d’Italia. Responsabili sono i dottori Christian Intorre e Aurelio Pullara. Situata preso lo svincolo di Fontanelle, la moderna farmacia è ricca di servizi innovativi per i cittadini e logisticamente posizionata nei pressi dell’Ospedale San Giovanni Di Dio. “Abbiamo pensato ai nostri clienti in ogni singola scelta dotano la struttura , ad esempio, di un ampio e comodo parcheggio. L’arredamento interno poi garantisce la semplice ed immediata esposizione dei prodotti, evitando così al cliente di fare inutili file per l’acquisto di un qualsiasi farmaco”. “Abbiamo istituito -concludono i farmacisti Intorre e Pullara, anche un servizio di autoanalisi e la possibilità di prenotare le richieste per il Cup”.

Ultima modifica: 9 luglio 2018