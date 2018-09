Domenica 9 settembre alle 19,30 inaugura una nuova farmacia ad Agrigento. Ubicata in in via Giovanni XXIII, al civico 108, si chiama “Farmacia San Vito” e prende il nome dal quartiere . Una struttura importante non solo per “San Vito” ma anche per tutta la città, considerato che si trova, tra l’altro, vicina la sede del poliambulatorio.

Ultima modifica: 1 settembre 2018