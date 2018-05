La Capitaneria di Porto Empedocle ha disposto una chiamata d’imbarco per domani giovedì 3 maggio alle 9. Si cercano 2 marittimi con la qualifica di Marinaio, per completare l’equipaggio del motopesca “Genovese”di Mazara del Vallo in arrivo nello scalo di Licata.

I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni, prima della chiamata d’imbarco, alla Capitaneria di Porto Empedocle e Licata.

Ultima modifica: 2 maggio 2018