Numeroso pubblico al Palacongressi per lo spettacolo di Academy Centro Danza

L’emozione ha accompagnato l’intero saggio spettacolo dell’Academy Centro Danza di Agrigento diretta dalla prof. Giusy Liberto. Un intreccio perfetto di coreografie per un tema, che già da sè richiama movimento, tratto da “Napoli”, un balletto del 1842 su riadattamento della coreografa Liberto.

E’ cambiata quest’anno la location, ma non la bravura degli allievi che sul palco questa volta del Palacongressi hanno dato prova di essere stati formati con grande passione, amore e professionalità durante tutto l’anno accademico. Il numeroso e caloroso pubblico ha assistito a diverse coreografie di danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, acrobatica e musical- jazz.

Uno spettacolo nello spettacolo in quanto non sono mancati anche momenti dedicati alla musica, affidati a Rosa Maria Montalbano, Angelo Sanfilippo, Edoardo Savatteri ed il quintetto dei Patty Singers con Alessandro Patti ed il figlio Marco agli strumenti. Tutti professionali artisti agrigentini che hanno dato il loro bellissimo contributo alla serata, spinti anche dall’affetto e dalla stima nei confronti della direttrice della scuola agrigentina Giusy Liberto.

Un’ insegnante da sempre a capo di Academy Centro Danza, abilitata dall’Accademia Nazionale di Danza di Roma, pluripremiata e vincitrice per ben due volte del Premio Palermo Danza e con all’attivo diverse partecipazioni a manifestazioni regionali, concorsi, corsi di perfezionamento e stage.

Dal dietro le quinte non ha saputo contenere la sua emozione e gioia nel vedere i suoi allievi all’opera e così nel bel mezzo di una coreografia è entrata in scena danzando e portando con sè tutti i suoi collaboratori sotto gli occhi stupiti e lucidi dei ragazzi. Un momento grandemente applaudito dal pubblico presente che crede da anni nella persona di Giusy Liberto.

Una scuola completa ed arricchita da validi insegnanti collaboratori: Clara Messina per acrodanza e contemporaneo, Filippo Randisi per modern e musical jazz ed infine Domenico Zumpano per l’hip hop. Da non dimenticare poi le assistenti ai corsi Selene Zarcone e Sara Piparo. Una realtà trampolino di lancio per tantissimi giovani con la passione per la danza. Tra questi Silvio Liberto che entra in ultimo all’Arena di Verona.

L’Academy Centro Danza prosegue senza sosta la tua attività formativa e, pensando già alla prossima edizione del suo saggio spettacolo, annuncia la ripresa delle lezioni a settembre sempre nella storica sede di via Gioeni 126 ad Agrigento.

Ultima modifica: 10 luglio 2018