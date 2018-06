Notte di fuoco a Villaseta e San Leone

AGRIGENTO. Notte di fuoco fra i quartieri di Villaseta e San Leone. Le fiamme hanno letteralmente incenerito un furgone cassonato di proprietà di un operaio e due motociclette di proprietà di un impiegato e di un disoccupato, tutti agrigentini.

Ad indagare sui due incendi è la polizia. Sia in via Della Concordia, nel rione di Villaseta, e in viale Delle Dune nel quartiere balneare di San Leone sono accorse infatti le pattuglie della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento. Le cause dei due incendi non sono risultate essere immediatamente chiare. Serviranno le indagini, in attesa anche che i vigili del fuoco consegnino le loro perizie tecniche, per riuscire a mettere dei punti fermi e fare dunque chiarezza.

In via Della Concordia è andato a fuoco un furgone cassonato che era carico di pilastri di ferro. Cause in corso d’accertamento anche per l’incendio che si è sviluppato in viale Delle Dune dove le fiamme hanno incenerito due motociclette che sono risultate essere una di proprietà di un impiegato e l’altra, invece, intestata ad un disoccupato. Anche in questo caso, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta.

Impossibile stabilire da quale delle due motociclette la scintilla iniziale sia partita. Anche lungo il viale Delle Dune, polizia e vigili del fuoco non hanno trovato elementi per poter subito inquadrare la matrice dell’incendio. Tutte le ipotesi – esattamente per come è avvenuto anche a Villaseta – sono state, di fatto, lasciate in piedi: sia quella dolosa che quella accidentale dovuta anche ad un cortocircuito.

Ultima modifica: 2 giugno 2018