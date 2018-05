Nona edizione del Letterando In Fest il 15-16-17 giugno 2018 al Complesso Monumentale della Badia Grande di Sciacca

“Colmare il vuoto” culturale che caratterizza la nostra amata eppure bistrattata terra: è il motto della nona edizione del Letterando In Fest che le associazioni Vertigo, Il Cortile e TerraMatta hanno scelto di assegnare alla prossima edizione in programma dal 15 al 17 giugno 2018.

Il festival della letteratura saccense che, insieme allo Sciacca Film Fest, rappresenta un momento culturale per la città tra spunti e riflessioni, in un ideale abbraccio collettivo tra generazioni, si caratterizzerà per un’edizione improntata alla condivisione, grazie al supporto di tutta la cittadinanza attiva che da sempre si impegna per rendere Sciacca e il suo territorio un luogo migliore. In attesa ancora che l’Assessorato alla Cultura formalizzi la compartecipazione del Comune di Sciacca all’evento, saranno, infatti le associazioni con la nuova iniziativa ‘Adotta un Evento’, a supportare il festival in modo partecipativo.

