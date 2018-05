Non differenziano e accatastano rifiuti in strada: multati bar e ristoranti del Lungomare

Sacconi neri con rifiuti non differenziati accatastati sul suolo comunale, ma anche altri oggetti come pedane in legno. E’ scattata una multa pari a 150 euro per i gestori di due bar e un ristorante del Lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. A rilevare l’infrazione gli agenti della polizia municipale di Agrigento, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni. I gestori degli esercizi commerciali sono tenuti a differenziare ed esporre i mastelli relativi ai rifiuti in raccolta, secondo calendario. Controlli anche in via Petrarca e via dei Fiumi

Ultima modifica: 26 maggio 2018