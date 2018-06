Nominati i componenti del nucleo di valutazione del Libero Consorzio

AGRIGENTO. Il Commissario Straordinario Dott. Girolamo Alberto Di Pisa ha provveduto a nominare i componenti esterni del nuovo nucleo di valutazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il nuovo organismo è composto, secondo quanto previsto dall’art. 19 del regolamento dell’Ente, dal Segretario/Direttore Generale dell’Ente dr.ssa Caterina Maria Moricca che presiede l’organismo di valutazione e da tre componenti esterni: la dr.ssa Loredana Zappalà, il dott. Alessandro Cavalli e il dott. Pietro Rizzo.

Il Nucleo di Valutazione, che opera in posizione d’autonomia rispetto all’Amministrazione serve per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. La valutazione riguarda l’attività svolta nell’anno di riferimento, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili. Inoltre Il nucleo provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Ai tre componenti esterni sarà corrisposto un compenso pari a 2/3 di quello spettante ai revisori dei conti, oltre al rimborso delle spese documentate per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni esercitate.

Ultima modifica: 18 giugno 2018