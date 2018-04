Nomina Monsignor Benedetto Currao a Guida Spirituale

Catania, 07 aprile 2018

Nomina di Monsignor Benedetto Currao a

guida spirituale di Ristoworld Italy

Lunedì 9 aprile alle ore 18.00 ad Adrano, presso la Chiesa Cristo alla

Colonna, traversa Piazza dell’Erba, avrà luogo la cerimonia di nomina di

Monsignor Benedetto Currao a guida spirituale di Ristoworld Italy,

l’associazione di cucina, turismo, ristorazione e Made in Italy che vanta

migliaia di iscritti in tutta Italia e all’estero, con sede a Catania e presieduta

dal giovane chef Andrea Finocchiaro.

Un momento significativo che sarà vissuto dagli iscritti dell’Associazione ed

aperto a tutta la Comunità dei Fedeli, invitati a prendere parte alla cerimonia

che nella semplicità dei gesti intende riaffermare l’importanza e la necessità

della guida morale e religiosa anche in ambiti associazionistici e

professionali.

“Monsignor Benedetto Currao, Protonotario Apostolico e Canonico Onorario

del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, collaboratore del

Santo Padre Papa Francesco – commenta il presidente Andrea Finocchiaro –

è davvero un punto di riferimento per noi tutti e siamo felicissimi ed orgogliosi

di accoglierlo in Ristoworld Italy e nella nostra Associazione che, oltre ad

impreziosirsi con una presenza straordinaria, guarda a Monsignor Benedetto

Currao come un faro e un esempio di vita”.

Soddisfazione per la nomina di Mons. Benedetto Currao è stata espressa da

Claudio Leocata, consigliere nazionale Ristoworld Italy che ha fortemente

voluto questo momento significativo per la vita dell’associazione che sta

crescendo ramificandosi in tutto il territorio nazionale.

Ultima modifica: 8 aprile 2018