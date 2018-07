Noleggio auto in Sicilia: le offerte per Palermo, Catania e Trapani

Cerchi un servizio conveniente per il noleggio auto in Sicilia? Non perdere le offerte Locauto Rent presso gli aeroporti di Catania, Trapani e Palermo.

Noleggia un’auto per esplorare la Sicilia (H1)

Chi non ha progettato, almeno una volta nella vita, di prendere un’auto a noleggio e di esplorare in lungo e in largo la Sicilia, per visitare con calma le sue località più belle?

Una vacanza on the road consente di fare tappa anche nelle zone meno turistiche, per assaporare le tradizioni locali al riparo dalle grandi folle: naturalmente, senza tralasciare i siti Unesco e gli altri must imperdibili.

Questo programma di viaggio non può che affascinare chiunque, vista la ricchezza di gioielli architettonici e naturalistici di quest’isola straordinaria. E allora, perché non tirare fuori il sogno dal cassetto e cominciare a informarsi sulle offerte più interessanti per il noleggio auto in Sicilia?

Qualunque sia l’aeroporto prescelto, tra le soluzioni da considerare ci sono le offerte di Locauto, studiate all’insegna della flessibilità.

Aeroporto Palermo: noleggio auto a Punta Raisi (H2)

Tra le mete irrinunciabili per un viaggio in Sicilia c’è Palermo, ricca di architetture e monumenti fascinosi come la cattedrale arabo-normanna.

Un soggiorno in città offre l’opportunità di immergersi nei sapori del territorio, come le famose specialità di street food siciliane, e nelle tradizioni tipiche locali: imperdibile, ad esempio, una visita ai mercati caratteristici, come il più antico della città, quello di Ballarò.

Gli amanti della tintarella possono contare su splendide spiagge, come quella di Mondello, famosa per la sua sabbia candida e impalpabile e per le sue acque trasparenti.

Il modo migliore per raggiungere queste bellezze è optare per il servizio di noleggio auto all’aeroporto di Palermo – Punta Raisi. All’interno del terminal si posiziona l’ufficio Locauto, situato a pochi metri dal gate arrivi. Un’ulteriore filiale è presente in città, a breve distanza dalla stazione di Palermo Notarbartolo.

Noleggio auto a Trapani aeroporto (H2)

Locauto Rent è un punto di riferimento anche per visitare l’estremità occidentale della Sicilia, ricca di scenari naturalistici impareggiabili. Si va dai dintorni di San Vito Lo Capo, con la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, alla saline di Mozia, situate fra Trapani e Marsala all’interno della Riserva dello Stagnone.

Splendido anche il borgo di Mazara del Vallo, con il suo centro storico ricco di chiese monumentali.

L’elenco di attrattive del territorio è davvero molto lungo: muoversi in macchina è d’obbligo per esplorare la zona e organizzare liberamente i propri spostamenti.

Anche in questo caso è possibile contare sulla professionalità di Locauto Rent, grazie alla presenza di un ufficio di autonoleggio a Trapani Birgi. Il desk si trova all’interno dell’aeroporto cittadino, presso la hall autonoleggi nei pressi degli arrivi.

Lo staff Locauto è a disposizione tutti i giorni fino alle 23. Per chi necessita di una maggiore flessibilità, in questo caso come anche all’aeroporto di Palermo, sono attivi vari servizi extra, come la prenotazione e la riconsegna del veicolo fuori orario e il noleggio full self service.

Servizi di autonoleggio all’aeroporto di Catania (H2)

Eccoci giunti al principale aeroporto siciliano per numero di passeggeri, quello di Catania: atterrare qui significa non solo avere a pochi passi le bellezze della città, ma anche un contorno di meraviglie mozzafiato.

Una su tutte il parco dell’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa, un richiamo irresistibile anche per gli appassionati di trekking. E ancora, i capolavori del barocco siciliano, Taormina e la villa romana del Casale a Piazza Armerina, solo per citare le mete turistiche più famose.

Locaut offre un comodo servizio di noleggio auto a Catania – Fontanarossa: in questo caso, l’orario di apertura è esteso fino a mezzanotte, ferma restando la possibilità di effettuare la prenotazione e la consegna fuori orario. Insomma, ci sono tutti i presupposti per godersi il viaggio on the road alla scoperta dei gioielli della Sicilia!

Ultima modifica: 26 luglio 2018