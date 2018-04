Niscemi, Sagra del Carciofo: protagonista il Pastry Chef Giovanni Mangione e le sue “opere”

A Niscemi, in occasione della Sagra del Carciofo, a confermare l’ennesima volta la sua fama di “artista dolce” è Giovanni Mangione che insieme a un cast di colleghi professionali e seri ha realizzato un altro capolavoro per deliziare sia il palato che la vista. Hanno preparato una torta di circa 250 kg a forma di Sicilia farcita con crema di ricotta e crema di vaniglia e panna decorandola con gli emblemi della nostra amata isola. Giovanni Mangione non si smentisce mai e dimostra tutte le volte di realizzare delle vere opere culinarie.

Calogero Longo

Ultima modifica: 17 aprile 2018