Il neo sindaco Galanti alle prese con la composizione della giunta

LICATA. Dopo aver costituito il suo ufficio staff composto da Giovanna Incorvaia, coordinatrice, da Franco Morello e Giusy Burgio, il neo sindaco di Licata, Giuseppe Galanti è alle prese con la nomina degli assessori.

. In campagna elettorale ha designato tre dei 5 componenti della giunta: si tratta di Angelo Vincenti, Salvatore Lombardo ed Angela Mugnos. Non si conosce ancora la decisione del sindaco su eventuali conferme o cambiamenti rispetto a quanto indicato nella fase della campagna elettorale. Pare comunque che Vincenti e Lombardo saranno confermati, ma Vincenti non sarà vice sindaco. Probabile la sostituzione di Mugnos e quindi l’ingresso di altre tre persone, che assicurano dall’entourage di Galanti – saranno tre tecnici qualificati e che possono dare un contributo determinante in termini di idee e di progetti per la soluzione a tanti problemi della città.

Non c’è ancora un accordo sulla scelta del presidente del Consiglio comunale. Carica che potrebbe essere rivendicata dal più votato, Giuseppe Russotto o dalla più votata, Vera Lauria. Entrambi eletti nella lista Il domani. Se la maggioranza tiene e non ci saranno divisioni al presidente dovrebbero andare 19 voti.

Ultima modifica: 15 giugno 2018