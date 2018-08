Nave Diciotti, il cardinale Montenegro: “la somma di tanti egoismi non fa comunità”

L’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, intervenendo a TgCom24 in merito al caso della nave Diciotti, , ha affermato: “credo che l’Europa non ci sia. La somma di tanti egoismi non fa comunità. Il dare agli altri il peso di affrontare problemi che son di tutti non è trovare soluzioni. Stiamo dimostrando un’Europa un po’ vile che non vuole guardare la realtà e si preoccupa solo dei propri interessi.” Parole forti che dimostrano come “se non riusciamo a creare una convivenza più umana, un’accoglienza che, condivisa con gli altri Stati, permetta a questi uomini di avere una vita più serena ci troveremo in grosse difficoltà”. L’UE dovrebbe affermarsi come une vera comunità, senza però pensare che “il braccio di ferro serva per cambiare le regole (…) perché chiedere alle sedi opportune un maggiore coinvolgimento nell’Europa è una cosa, un’altra è farlo sulla pelle delle persone deboli.”

