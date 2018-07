CAMMARATA. Carabinieri del NAS in azione ieri pomeriggio all’Asp di Agrigento. Hanno ispezionato il Punto territoriale di emergenza di Cammarata dove sono state rilevate irregolarità della struttura e disposto prescrizioni adeguate.

Hanno invece disposto la CHIUSURA E LO SGOMBERO IMMEDIATO della sede della Postazione del 118 di Cammarata per inidoneità dei locali. Gli Operatori del 118 hanno trascorso la notte scorsa in auto, in assenza di locali di appoggio in cui stazionare con un minimo di dignità, neanche fossero terremotati.

La Segreteria Aziendale CIMO aveva segnalato all’Azienda più volte tali criticità ambientali e, non avendo mai avuto risposte concrete, si era rivolta all’Assessorato chiedendo Ispezioni mai fatte. CIMO lamentava problemi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma ha dovuto prendere atto dello scarso interesse da parte dei vertici Aziendali e a rilevare come il Servizio di Prevenzione e Protezione non sia in grado di affrontare e risolvere tali problemi. Si è preferito attendere l’intervento dei NAS e arrivare alla chiusura della Postazione del 118 per far finire sotto i riflettori i problemi segnalati dalla “scomoda” e battagliera Segreteria Aziendale CIMO di Agrigento.

Ultima modifica: 5 luglio 2018