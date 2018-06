Nas in azione nelle farmacie di Agrigento: sequestrate 500 scatole senza fustelle

AGRIGENTO. I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, in collaborazione con i colleghi del NAS di Palermo e del locale Nucleo carabinieri Ispettorato Lavoro, hanno setacciato alcune farmacie del capoluogo, per verificare il rispetto delle particolari normative vigenti in materia. Al termine delle verifiche, presso una farmacia cittadina è stato accertato che in varie occasioni, era stata potenzialmente attuata una vera e propria truffa, per ottenere il rimborso indebito delle “fustelle”.

Infatti, i bollini farmaceutici (noti come fustelle), sono dei talloncini che si trovano sulle confezioni dei farmaci e costituiscono la garanzia dell’autenticità dei medicinali in commercio in Italia. Vengono tolte dalla confezione ed applicate sulla ricetta del medico, quando la prescrizione del determinato farmaco è rimborsabile. Il titolare della farmacia in questione, secondo quanto emerso nel corso delle verifiche, avrebbe venduto regolarmente i farmaci ai clienti, togliendo però le fustelle dalle confezioni, per poi richiedere l’indebito rimborso dei farmaci al Servizio Sanitario Nazionale. Proprio da questo modus operandi, è derivato il nome dell’operazione svolta dai Carabinieri: “Prendi uno e pagano in due”, ovvero sia il cliente sia il Servizio Sanitario Nazionale”.

Sono state così sequestrate circa 500 scatole di farmaci senza fustelle, mentre per il titolare della farmacia è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento per “Tentata truffa aggravata”

Ultima modifica: 1 giugno 2018